Назван простой способ снижения артериального давления

AJPRP: больше калия в рационе эффективнее ограничения соли для снижения давления

Ученые из Университета Ватерлоо выяснили, что увеличение соотношения калия к натрию в рационе может оказаться более действенным способом снижения артериального давления, чем просто уменьшение потребления соли. Работа опубликована в журнале American Journal of Physiology-Renal Physiology (AJPRP).

Артериальная гипертензия затрагивает более 30% взрослого населения мира и является ведущей причиной ишемической болезни сердца, инсультов, сердечной и почечной недостаточности, а также деменции.

«Обычно при повышенном давлении советуют сократить потребление соли», — рассказала профессор Анита Лэйтон, — «Но наше исследование показывает: добавление в рацион продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может принести еще больший эффект».

Исследователи создали математическую модель, которая позволила точно оценить, как соотношение калия и натрия влияет на организм. Также были учтены половые различия: оказалось, что мужчины чаще сталкиваются с повышенным давлением, но при этом у них наблюдается более выраженный положительный эффект от увеличения доли калия в рационе.

«Древние люди потребляли много овощей и фруктов», — объяснила аспирантка и ведущий автор статьи Мелисса Штадт. — «Наш организм, вероятно, эволюционировал под высокое потребление калия и низкое — натрия. Современная же западная диета полностью нарушает это соотношение».

Специалисты рекомендуют не только снижать потребление соли, но и активно включать в рацион богатые калием продукты — фрукты, овощи, бобовые — для более эффективного контроля давления и снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

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