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Супруги заставляли двух дочерей с умственной отсталостью заниматься проституцией

В Чехии пара принуждала дочерей с умственной отсталостью к занятию проституцией
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Чехии родители заставили дочерей с умственной отсталостью заниматься проституцией из-за нехватки денег. Об этом сообщает портал iDNES.cz.

Речь идет о супружеской паре из Оломоуцкого края. Мать двух дочерей и ее партнера обвинили в сутенерстве и торговле людьми. Девочки, имеющие умственное развитие соответствующее уровню ребенка 9-12 лет, ранее проживали в специализированных учреждениях, но затем переехали в деревню к матери. Они получали пенсию по инвалидности, но, несмотря на это, женщина, сама имеющая сниженные когнитивные способности, стала вовлекать дочерей в занятие проституцией, убедив младшую, что дополнительный доход нужен для хозяйства.

Мать размещала объявления на специализированных сайтах и организовывала визиты, а отчим собирал деньги. Издевательства прекратились, когда старшая дочь сбежала из дома после того, как мать предложила ее очередному клиенту. Полиция подтвердила 34 случая оказания сексуальных услуг, и пара предстала перед судом.

Отчим до последнего действовал хладнокровно и манипулировал жертвами, отрицая свою вину. В итоге он получил восемь лет тюрьмы, а мать девочек — 5,5. Пострадавшие, чей возраст остается неизвестным, прекратили общение с родителями и сейчас находятся под опекой города. Эксперты говорят, что их умственная отсталость поможет избежать серьезных психологических проблем в будущем.

Ранее россиянин, снимавшей порно с падчерицей и ее подругой, получил 16 лет колонии.

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