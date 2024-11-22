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Россиянин, снимавший порно с 11-летней падчерицей и ее подругой, отправится в колонию

Житель Калужской области, снимавшей порно с падчерицей, получил 16 лет колонии

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Shutterstock

В Калужской области областной суд огласил приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» по отношению к двум девочкам: его 11-летней падчерице и ее подруге-ровеснице. Также он задействовал девочек в съемке материалов порнографического содержания, которые в последствии распространял в сети.

Заседания проходили в закрытом порядке. Суд признал педофила виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также его на 15 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с детьми.

До этого в Петербурге поймали мигранта, распространявшего детскую порнографию.

Ранее у пенсионера, пытавшегося увести с улицы маленьких брата и сестру, нашли детское порно.

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