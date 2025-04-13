Вучич обратился к прокуратуре и госорганам Сербии на фоне студенческих протестов

Президент Сербии Александар Вучич на фоне протестов в стране потребовал от прокуратуры и государственных органов восстановить закон и порядок, а также прекратить блокаду инфраструктурных объектов и учебных заведений со стороны активистов. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 13 апреля сербский лидер выступил на установочном митинге надпартийного движения «За народ и государство». На демонстрации он заявил, что за последние пять месяцев гражданами республики овладели «террор и страх». Причина заключается в массовых протестах, начавшихся после обрушения конструкций на вокзале в городе Нови-Саде.

«Требуем от компетентных органов и структур <...>, прежде всего, прокуратуры, <...> чтобы в рамках своих законных и конституционных полномочий начали процедуры и предприняли все остальные предусмотренные законом меры, чтобы был установлен мир и порядок в государстве», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что президент и правительство не всегда имеют возможность контролировать работу системы правосудия.

Как отметил глава государства, в первую очередь сотрудники профильных ведомств должны добиться прекращения блокады учебных заведений со стороны активистов и их «возвращения гражданам как носителям суверенитета». Также важной задачей остается восстановление контроля над государственной организацией «Радио и телевидение Сербии».

Более того, Вучич заявил о необходимости установить личности всех участников «вандальских нападений» на жителей республики и привлечь их к ответственности. В частности, речь идет о людях, атаковавших граждан во время мирных собраний.

Ранее в парламенте Сербии оценили ущерб, нанесенный государству в ходе студенческих протестов.