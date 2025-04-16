В подмосковной деревне Чепелево устранили подтопление

Оперативные службы устранили подтопление в подмосковной деревне Чепелево, где до этого уровень воды достигал 60 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципального округа Чехов.

«Оперативные службы Чехова устранили подтопление в деревне Чепелево», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в устранении последствий подтопления были задействованы 19 человек и пять единиц техники. На утро среды, 16 апреля, уровень воды составил 20-30 сантиметров, накануне он достигал 60 сантиметров.

Отмечается, что подтопление участков произошло из-за установленного дренажа собственника. Когда вода достигла максимального значения, дренажная система не справилась.

Для того, чтобы полностью ликвидировать последствия произошедшего, специалисты установят дополнительные дренажи, ситуация остается на контроле профильных специалистов.

Накануне в Сахалинской области потоки талых вод унесли часть трассы. Местные жители пришли на место инцидента и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как вода стекает с дороги, на которой образовалась большая яма: часть трассы смыло течением. Кроме того, на место приехала специальная техника.

Ранее в Приангарье подтопило талыми водами почти 200 участков.