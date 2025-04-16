Подросток-диабетик отравился алкоголем в Ленобласти и попал в больницу

В Ленобласти 16-летний подросток-диабетик попал в больницу с острым отравлением из-за алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 15 апреля в городе Мурино. В Детскую больницу №19 имени Раухфуса доставили несовершеннолетнего с острым отравлением алкоголем. Медики установили, что подросток страдает сахарным диабетом первого типа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предварительно, отравление произошло после распития спиртных напитков в квартире на Стремянной улице, где молодой человек находился со знакомой. Известно, что несовершеннолетний является сотрудником пекарни.

До этого петербургский подросток напился, подрался с отцом и оказался в больнице с отравлением. Состояние несовершеннолетнего оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию. Отмечается, что юноша нигде не учится и не работает. У него полная, но неблагополучная семья.

Ранее в Петербурге четверо подростков отравились неизвестными лекарствами на прогулке.