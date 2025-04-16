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Магнитная буря накрыла Землю

Тишковец: магнитная буря началась на Земле 16 апреля
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На Земле 16 апреля началась магнитная буря. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере».

«Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга. Пик уровня придется на утро 16 апреля, уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря, и в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря», — сказал он.

Тишковец отметил, что конфигурация межпланетного магнитного поля является благоприятной для полярных сияний. Полярное сияние в ночь на 17 апреля возможно даже в средних широтах.

До этого стало известно, что почти половина россиян испытывает неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли. Это показало исследование редакции Погода Mail и Здоровье Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.

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