Магнитная буря накрыла Землю

На Земле 16 апреля началась магнитная буря. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере».

«Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга. Пик уровня придется на утро 16 апреля, уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря, и в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря», — сказал он.

Тишковец отметил, что конфигурация межпланетного магнитного поля является благоприятной для полярных сияний. Полярное сияние в ночь на 17 апреля возможно даже в средних широтах.

До этого стало известно, что почти половина россиян испытывает неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли. Это показало исследование редакции Погода Mail и Здоровье Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.