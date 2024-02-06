В Севастополе произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в одной из квартир жилого дома в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Инцидент произошел в доме по адресу Леваневского, 18. В одной из квартир взорвался баллон газа. Обрушилась часть перекрытий между 1 и 2 этажами здания.

По словам Развожаева, на первом этаже находилось пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика», представленное на фото).

«По моему поручению директор Департамента общественной безопасности координирует на месте работу всех оперативных служб. Выезжаю на место происшествия», — добавил губернатор.

Информация по пострадавшим уточняется. В настоящее время эвакуируют людей с верхних этажей дома.

4 февраля взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане, пострадали два человека.

В тот же день в Башкирии 17-летний юноша попал в больницу с сильными ожогами после пожара, возникшего из-за разгерметизации 50-литрового баллона с пропаном. Молодой человек решил вскипятить чайник и прикурил сигарету, после чего произошел взрыв газа.

Ранее девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском.