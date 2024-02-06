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Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в Севастополе

Развожаев: в Севастополе из дома, где взорвался газ, эвакуировали 40 человек

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Телеграм-канал «Развожаев»

В Севастополе из подъезда жилого дома, где взорвался газ, эвакуировали восемь человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Также Развожаев отметил, что на первом этаже здания расположена детская поликлиника. Однако разрушений там не зафиксировали.

Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники вывели 40 человек, из них 25 — дети.

Жильцам дома предложили места временного размещения, заключил Развозжаев. Но пока все приняли решение находиться у родственников и знакомых, добавил он.

Сейчас специалисты отключают дом от коммунальных сетей — электроэнергии, газа, воды, тепла, — заключил губернатор.

По данным главы города, инцидент произошел в доме 18 на улице Леваневского. В одной из квартир взорвался баллон газа. В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами здания.

По словам Развожаева, на первом этаже находилось пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика», представленное на фото).

«По моему поручению директор департамента общественной безопасности координирует на месте работу всех оперативных служб. Выезжаю на место происшествия», — добавил губернатор.

Ранее девочка-подросток пострадала при пожаре на базе отдыха под Челябинском.

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