Банда похитила студента из Египта в российском регионе и вымогала у него деньги

РЕН ТВ: в Башкирии банда похитила студента из Египта и вымогала у него деньги

В Башкирии банда молодых людей в возрасте от 21 года до 26 лет похитила студента из Египта и вымогала у него полмиллиона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 апреля в городе Стерлитамаке. Четверо молодых людей напали на иностранца, угрожая ему пневматическим пистолетом и ножом. Злоумышленники силой посадили юношу в автомобиль и вывезли его в Уфу. Там в квартире на улице Маяковского они удерживали студента, требуя передать им 500 тысяч рублей якобы в счет долга.

Освободить студента удалось благодаря оперативным действиям его брата и сотрудников правоохранительных органов. Все четверо подозреваемых были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия и угрозой оружием.

Ранее трое бандитов вывезли мужчину в лес под Белгородом и избили палками ради полумиллиона.