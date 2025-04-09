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Трое бандитов вывезли мужчину в лес под Белгородом и избили палками ради полумиллиона

Трое мужчин вывезли в лес и избили жителя Белгородской области ради денег
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Трое мужчин похитили жителя Старого Оскола и пытались выбить у него деньги. Об этом сообщает СУ СКР по Белгородской области.

По версии следствия, трое мужчин вступили в сговор и 5 апреля подкараулили потерпевшего в микрорайоне «Восточный». Подельники схватили его и на машине вывезли загород. В лесополосе они стали избивать жертву деревянными палками, вымогая 500 тыс. рублей.

Каким образом мужчина смог спастись, не уточняется. Однако известно, что подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Им уже предъявили обвинение.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Фигурантов отправили под домашний арест, расследование продолжается.

Ранее участника СВО похитили в Калининграде и два дня держали в плену ради 100 тысяч рублей.

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