Трое бандитов вывезли мужчину в лес под Белгородом и избили палками ради полумиллиона

Трое мужчин похитили жителя Старого Оскола и пытались выбить у него деньги. Об этом сообщает СУ СКР по Белгородской области.
По версии следствия, трое мужчин вступили в сговор и 5 апреля подкараулили потерпевшего в микрорайоне «Восточный». Подельники схватили его и на машине вывезли загород. В лесополосе они стали избивать жертву деревянными палками, вымогая 500 тыс. рублей.
Каким образом мужчина смог спастись, не уточняется. Однако известно, что подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Им уже предъявили обвинение.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Фигурантов отправили под домашний арест, расследование продолжается.
Ранее участника СВО похитили в Калининграде и два дня держали в плену ради 100 тысяч рублей.