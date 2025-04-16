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На Урале поминки закончились поножовщиной между сожителями

Женщина изрезала мужчину ножом на поминках в Свердловской области
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Depositphotos

Поминки закончились поножовщиной в Свердловской области. Об этом сообщили в полиции Серова.

Инцидент в произошел в начале февраля этого года в поселке Новая Кола на севере области. Тем вечером безработная женщина 1990 года рождения, ее партнер 1993 года рождения и его мать распивали алкоголь, поминая родственника. После застолья между сожителями возник конфликт на почве ревности, а также из-за взаимных придирок и оскорблений.

«В какой-то момент женщина вышла на кухню, взяла нож, вернувшись обратно, ударила им сожителя по лицу и в поясничную область. По заключению врачей, повреждения являются опасными для жизни и были оценены как причинившие тяжкий вред здоровью», — отметила старший следователь Следственного отдела МО МВД России «Серовский» майор юстиции Наталья Старикова.

Нападавшая полностью признала свою вину. Как уточняется, до сих пор женщина не была судима, но ранее ее привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя на улице и неуплату штрафа. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Ранее в Тюмени падчерица изрезала ножом отчима, чтобы защитить свою мать.

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