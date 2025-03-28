В Тюмени падчерица изрезала ножом отчима, чтобы защитить свою мать

Тюменка ранила ножом отчима во время его ссоры с ее родной матерью

В Тюмени девушка изрезала ножом своего отчима, чтобы защитить родную мать. Об этом сообщили в УМВД по области.

Сначала о поножовщине на улице Ивана Крылова узнали медики, когда к ним прибыл мужчина с резаными ранами. Информацию об этом они передали в полицию.

Правоохранители прибыли к потерпевшему домой и установили, что мужчина поссорился со своей гражданской женой. Конфликт произошел на глазах у его 21-летней падчерицы, которая схватилась за нож и, заступаясь за мать, ударила его по голове и предплечью. Осознав всю серьезность последствий, она сама вызвала скорую.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, фигурантке грозит до трех лет колонии.

Ранее восьмилетний школьник из Екатеринбурга ударил отца ножом, заступившись за мать.