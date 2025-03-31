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В Петербурге четверо подростков отравились неизвестными лекарствами на прогулке

78.ru: в Петербурге четверо подростков отравились лекарствами
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге устанавливаются обстоятельства отравления группы подростков лекарственными препаратами, пострадавшие госпитализированы после прогулки. Об этом сообщает 78.ru.

Компания подростков гуляла по Центральному району города, в какой-то момент 18-летнему юноше стало плохо. Он был госпитализирован с подозрением на отравление лекарственным препаратом. Позднее в больницу попали две школьницы 15 и 16 лет и еще один молодой человек с аналогичными симптомами.

Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, они находятся в отделении реанимации. По факту произошедшего проводится проверка. Полиция устанавливает, как подростки смогли купить лекарства.

До этого сообщалось, что в Петербурге подросток выпил купленный прохожим ром и потерял сознание. Алкоголь несовершеннолетнему никто не продавал, и он попросил прохожего купить ему его. Получив бутылку рома, подросток выпил треть в одном из дворов и почувствовал недомогание. Он отправился в ближайший торговый центр, но там потерял сознание. Случайные свидетели вызвали медиков, которые отвезли молодого человека в медучреждение.

Ранее в Петербурге трое школьников потеряли сознание, попробовав неизвестные таблетки.

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