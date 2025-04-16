Православным рассказали, о чем важно помнить в Великую среду Страстной седмицы

Великая среда — один из самых скорбных дней Страстной седмицы, когда ученик Христа, бывший апостол Иуда, предал своего учителя. Но это не значит, что даже самый страшный грешник не может быть прощен. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он напомнил, что в тот же самый день, Великую среду, одна иерусалимская грешница омыла слезами покаяния и помазала драгоценным миром ноги Спасителя. И была им прощена.

«Для нас, христиан, нет иного пути. Или предательство, или покаяние. И накануне самых главных событий Страстной седмицы об этом важно помнить. Особенно — накануне Великого четверга, когда всем нам стоит приступить ко Святому Причастию, соединившись с Господом», — подчеркнул Малофеев.

Великая среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. В этот день православные христиане вспоминают, как первосвященники сговорились убить Христа, а Иуда решил помочь им, предав своего учителя за 30 сребреников.

В церквях в Великую среду служится Литургия преждеосвященных даров. Хозяйки начинают убирать дома в преддверии Пасхи. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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