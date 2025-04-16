Двое рабочих упали с высоты на стройке в Москве и не выжили

В Москве двое рабочих не выжили, упав с высоты на стройке

В Москве двое рабочих упали с высоты на строительном объекте, их не спасли. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел во время проведения монтажных работ на строительном объекте, расположенном на улице 5-ой Магистральной. Мужчины 2003 и 1982 годов рождения, выполнявшие работы по субподряду, сорвались с высоты.

Рабочий 2003 года рождения не выжил. Пострадавшего 1982 года рождения госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств случившегося. Стражи порядка проверяют соблюдение техники безопасности на объекте, условия организации работ и другие факторы, которые могли привести к случившемуся. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее строитель упал с трехметровой высоты ягодицами на штырь и выжил.