Строитель упал с трехметровой высоты ягодицами на штырь и выжил

Daily Star: в Австралии рабочий упал с высоты ягодицами на штырь и оказался в больнице

Строитель в Австралии упал с трехметровой высоты ягодицами на штырь и выжил, пишет Mirror.

В Сиднее произошел инцидент на строительной площадке в парке Маккуори. Там рабочий упал с высоты около трех метров, провалившись через настил. В результате падения он получил проникающее ранение в область ягодиц, приземлившись на торчащий штырь.

Пострадавший оставался в сознании после падения, а его травмы, к счастью, не представляли угрозы для жизни. Парамедикам потребовалось время, чтобы безопасно эвакуировать мужчину с места происшествия.

Рабочего доставили в больницу Royal North Shore Hospital, где его состояние оценивается как стабильное. В настоящее время расследованием инцидента занимается SafeWork NSW — государственный орган по надзору за безопасностью труда. Представитель организации подтвердил, что уведомление о происшествии получено, но отказался от дальнейших комментариев до завершения расследования.

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