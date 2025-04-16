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Сибиряк напал на бывшую сожительницу с ножом из чувства ревности, женщину спасли

Житель Новосибирска напал на бывшую сожительницу с ножом и получил 7 лет колонии
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Shutterstock

В Новосибирске Железнодорожный районный суд признал 42-летнего местного жителя виновным в покушении на расправу над бывшей сожительницей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правоохранительные органы в ходе следствия установили, что подсудимый ранее проживал с потерпевшей, избивал ее, в том числе, когда она была беременной. Не выдержав такого отношения, женщина ушла от сожителя к своим родственникам, и с августа 2024 года больше с абьюзером не проживала.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Не смирившийся с уходом сожительницы мужчина подкараулил ее и напал на нее с ножом. Удары пришлись на жизненно важные органы. Медики вовремя оказали помощь потерпевшей и смогли спасти ей жизнь.

Подсудимый признался в преступлении и пояснил, что действовал из чувства ревности.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти отец с ножом напал на бывшего зятя, защищая дочь.

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