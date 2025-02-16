В Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты

AFP: в Мали 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты

Не менее 48 человек, в том числе дети, погибли в результате обрушения нелегальной золотой шахты на западе Мали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным источника агентства, трагедия произошла на поверхности шахты, которую ранее эксплуатировала китайская компания. Среди погибших в основном женщины.

«Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», — сообщили свидетели.

Поиски жертв продолжаются, сообщил корреспонденту глава экологической организации.

Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, а горнодобывающие площадки регулярно становятся местом смертоносных оползней и несчастных случаев. Агентство отметило, что подобные трагедии с многочисленными жертвами регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

Чуть больше года назад в том же регионе обрушился туннель на месте добычи золота. Тогда не стало более 70 человек.

Ранее в Соликамске произошло обрушение горной породы в шахте.