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На руднике в Пермском крае погибли двое горняков

В Пермском крае двое рабочих погибли в калийной шахте во время ремонта
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Пермском крае в калийной шахте Березников погибли двое сотрудников компании «Уралкалий-Ремонт». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, горняки выполняли в руднике БКПРУ-4 (Березниковского калийного производственного рудоуправления №4) ремонтные работы. При этом они получили смертельные травмы. Для расследования причин произошедшего была создана комиссия. Глава края выразил соболезнования семьям погибших.

В региональном управлении СК уточнили, что рабочие 2001 и 1963 года рождения погибли вечером 31 марта. Они работали крепильщиками (отвечают за установку крепежных конструкций в шахтах и горных выработках, предотвращающих обвал и обрушение породы).

13 февраля в Соликамске Пермского края при обрушении горной породы на шахте ПАО «Уралкалий» погибли два человека. Для расследования причин ЧП тоже была создана специальная комиссия. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Мали десятки взрослых и детей погибли при обрушении нелегальной шахты.

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