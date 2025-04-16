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Более чем 100-летний температурный рекорд может быть побит в Москве

В Москве может быть побит температурный рекорд 1920 года
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Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве может быть побит температурный рекорд 1920 года для 16 апреля. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Первая половина весны уже позади. В Москве она отличалась неустойчивой, но в целом теплой погодой. Аномалия температуры воздуха составила +2,8℃, рассказала специалист.

Вторая половина весны в столице началась сухой и малооблачной погодой.

«За счет солнечного прогрева днем 16 апреля температура воздуха в Москве может достигнуть рекордно высоких значений. Самым теплым день 16 апреля был в далеком 1920 году, когда температура повышалась до +21℃», — написала Позднякова.

До конца рабочей недели температура воздуха будет превышать 21℃, что может привести к новым рекордам, добавила синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на юге Западной Сибири резко похолодает на 20℃.

Ранее москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае.

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