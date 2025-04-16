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Температура на юге Западной Сибири упадет на 20 градусов

Гидрометцентр: температура на юге Западной Сибири резко снизится на 20 градусов
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Depositphotos

Температура на юге Западной Сибири резко снизится на 20 градусов. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью для «Интерфакс».

«Там еще позавчера, на Алтае, температура была плюс 29 — плюс 31 градус. <..> Уже к концу недели заморозки, дневные температуры всего плюс 6 — плюс 8 градусов», — рассказал он.

По его словам, температура упадет и в Красноярске, и в Абакане, и в Кызыле, и в Иркутске, и в Улан-Удэ. Во всех этих региональных центрах сейчас температура превышает 20°C. При этом в Забайкалье высокие температуры сохранятся, что будет сопровождаться повышенной пожарной опасностью.

До этого сообщалось, что в Москве 16 апреля ожидается 21°C и отсутствие осадков. Также в Гидрометцентре сообщили, что погода в центре европейской части России скоро станет июньской. В конце недели будет +20...+25°C.

К потеплению приведут солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снег лежит еще на 80% территории России.

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