Температура на юге Западной Сибири упадет на 20 градусов

Температура на юге Западной Сибири резко снизится на 20 градусов. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью для «Интерфакс».

«Там еще позавчера, на Алтае, температура была плюс 29 — плюс 31 градус. <..> Уже к концу недели заморозки, дневные температуры всего плюс 6 — плюс 8 градусов», — рассказал он.

По его словам, температура упадет и в Красноярске, и в Абакане, и в Кызыле, и в Иркутске, и в Улан-Удэ. Во всех этих региональных центрах сейчас температура превышает 20°C. При этом в Забайкалье высокие температуры сохранятся, что будет сопровождаться повышенной пожарной опасностью.

До этого сообщалось, что в Москве 16 апреля ожидается 21°C и отсутствие осадков. Также в Гидрометцентре сообщили, что погода в центре европейской части России скоро станет июньской. В конце недели будет +20...+25°C.

К потеплению приведут солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снег лежит еще на 80% территории России.