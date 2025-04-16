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Россиянам рассказали, как сжигать больше калорий во время ходьбы

Pravda.Ru: перерывы в ходьбе помогут сжечь больше калорий
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Depositphotos

Перерывы продолжительностью от 10 до 30 секунд во время ходьбы помогут сжечь больше калорий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

Эксперты нашли 10 добровольцев, которые ходили по беговой дорожке на трех скоростях и регистрировали уровень потребления кислорода и метаболические потребности каждого интервала.

«Перерывы в положении стоя в течение дня и после еды снижают уровень глюкозы в среднем на 9,51%. Периодическая ходьба с низкой интенсивностью в течение дня привела к большему снижению уровня глюкозы — в среднем на 17,01%», — отметили в сообщении.

Специалисты также установили, что легкие продукты после приема пищи могут положительно повлиять на контроль уровня сахара.

Ученые из Южной Кореи до этого установили, что вечерние прогулки в течение 50 минут помогают худеть без строгих ограничений в питании и избавляться от брюшного жира. В исследовании приняли участие женщины с избыточным весом. Испытуемых разделили на две группы: первая не меняла свой образ жизни, в то время как вторая трижды в неделю совершала пятидесятиминутные прогулки.

Ранее тренер рассказала, какая привычка поможет похудеть без усилий.

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