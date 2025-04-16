Россиянам рассказали о вирусе, который активизируется под солнечными лучами

На фоне переменчивой весенней погоды, волн потепления и похолодания растет вероятность проблем со здоровьем. Помимо опасных в это время года сквозняков, нужно заранее защититься от вируса герпеса, который активизируется под солнечными лучами, предупредил в беседе с RT аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист напомнил о прогнозе, согласно которому пришедшее сегодня тепло вскоре снова сменится похолоданием. При этом даже в самые теплые дни в тени по-прежнему холодно, так как здания и почва еще не прогрелись, отметил он.

Не менее важной проблемой специалист назвал сквозняки, которые появляются от открытых в транспорте и подъездах окон – это чревато переохлаждением и массой проблем. Поэтому важно одеваться по сезону, особенно уделяя внимание защите шеи, чтобы ее не продуло, считает врач.

«Когда много ультрафиолета, активизируется вирус герпеса, поэтому тем, кто страдает от герпеса, надо иметь в виду, что инсоляция приведет к тому, что вирус активизируется», — заключил Болибок.

До этого врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова отмечала, что из-за колебаний температур, пыльцы и перестройки организма весной могут обостряться как хронические, так и сезонные заболевания. Самые распространенные — это вирусные кишечные инфекции. Также ранней весной растет риск заболеть клещевым энцефалитом – этот вирус переносят иксодовые клещи, активные до поздней осени. Лучший способ защиты – вакцинация, подчеркнула врач.

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