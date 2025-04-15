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В Госдуме раскритиковали продажу «элитных» куличей с сусальным золотом

Депутат Милонов: продажа «элитных» куличей с золотом – это проявление греха
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Сергей Леонов

Нельзя путать Пасху с сезоном распродаж в дорогих бутиках. Торговля так называемыми элитными куличами с дубайским шоколадом и сусальным золотом – это не что иное, как проявление греха, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в московских ресторанах появились куличи по 20–30 тысяч рублей с дубайским шоколадом и глазурью из сусального золота. Милонов признался, что от таких новостей его берет оторопь.

«Эта ярмарка тщеславия — проявление греха гордыни в чистом виде, — подчеркнул парламентарий. — Своими «акциями» они оскорбляют саму суть светлого праздника Воскресения Господня. Смотря на это все, хочется напомнить им всем историю изгнания торгующих из храма».

Напомним, 20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь этого для праздничного стола россияне будут готовить куличи, крашеные вареные яйца, творожные пасхи. Что они символизируют в пасхальной трапезе, как их приготовить и какие еще блюда украсят праздничный стол — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иеромонах отреагировал на продажу «шапочек» от куличей.

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