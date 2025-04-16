Россиянам рассказали, какими материалами можно заменить паркет

Ламинат можно использовать в качестве напольного покрытия вместо паркета, он легко монтируется и устойчив к износу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, он также имеет широкий выбор дизайнов, однако, не любит влажность, поэтому не подойдет для ванной или кухни. Любителям минимализма можно использовать в ремонте микроцемент, который придаст полу современный и слегка «сырой» вид. Его можно наносить поверх старого покрытия.

Керамическая плитка под дерево может сымитировать натуральный материал, при этом она легко моется, подходит для кухни, ванных комнат, террас или балконов.

«Виниловое покрытие (ПВХ) — еще один тренд, набирающий популярность. Оно состоит из нескольких слоёв, устойчиво к влаге, механическим повреждениям и отлично подходит для любого помещения, включая те, где часто проливается вода. При этом винил бывает как клеевым, так и замковым, так что выбрать можно в зависимости от задач и бюджета», — добавили в сообщении.

Семейный риелтор Светлана Ермоленко, эксперт по недвижимости, основатель Таиланд Вилла Центра до этого рассказала «Газете.Ru», что продажа квартиры — это не лотерея, а стратегия. Даже скромное жилье можно превратить в лакомый кусочек для покупателя, не вкладывая миллионы. Главное — грамотно расставить акценты, уточнила она.

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