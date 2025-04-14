Россиянке удалили опухоль яичника размером с дыню

В Приморье врачи прооперировали женщину с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Женщину из города Артема экстренно госпитализировали в медицинское учреждение с высокой температурой, а также жалобами на сильные боли в правом боку — она не могла даже спокойно лежать. Врачи нашли у нее опухоль яичника размером с дыню, которую диагностировали и раньше, но тогда она была значительно меньше. Тогда пациентка не захотела оперироваться.

Медики провели женщине операцию. Им удалось успешно удалить у нее новообразование весом в три килограмма. Все прошло благополучно.

До этого российские онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль из забрюшинного пространства. Все началось с того, что пациентка ощутила нечто твердое у себя в левом боку — оно двигалось и доставляло ей неудобства.

Ранее гигантские кисты яичников удалили у женщины в Татарстане.