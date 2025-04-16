Россиянам дали совет по поводу работы в майские праздники

Работающим в майские праздники россиянам необходимо постараться заранее распределить нагрузку. Для этого важно выделить основные, неотложные задачи, а также те, которые можно решить позднее, рассказал RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Специалист рекомендовал применять техники тайм-менеджмента – например, «метод помидора», при котором после каждых 25 минут работы делается пятиминутный перерыв, что позволяет сохранить концентрацию. Даже если рабочих задач в праздники меньше, но приходится ехать в офис, нужно провести это время максимально полезно – например, заняться саморазвитием, навести порядок в документах и так далее.

«Если у вас есть свое рабочее место, постарайтесь создать себе праздничное настроение. Например, украсьте его весенними акцентами, включите легкую фоновую музыку в наушниках (без отвлекающих текстов) и делайте короткие перерывы», — посоветовал эксперт, добавив, что это позволит не выключаться из общего праздничного настроения.

Также Семеренко призвал контролировать эмоции – вместо раздражения по поводу работы в праздники следует сосредоточиться на плюсах. Среди них, например, двойная оплата, возможность получить дополнительные выходные или просто избежать аврала после праздников.

Напомним, замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова отмечала, что смены в выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая оплачиваются в повышенном размере. Также сотрудник может взять отгул вместо двойной оплаты за работу в праздники в любое удобное время.

Ранее в Госдуме оценили планы привлекать подростков к работе в выходные и праздники.