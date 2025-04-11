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Стало известно, кто в 2025 году получит разовую выплату пенсионных накоплений

Депутат Бессараб: россияне в 2025 году получат выплату пенсионных накоплений
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В этом году некоторые россияне смогут получить разовую выплату пенсионных накоплений. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплату начислят в том случае, если сумма накоплений не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера. При этом по закону единовременная выплата назначается россиянам, которые достигли пенсионного возраста (60 лет – мужчины и 55 лет – женщины), но при этом не сформировали права на срочную (ежемесячную) выплату, отметила Бессараб.

В текущем году, по словам депутата, единовременная выплата будет начисляться при накоплениях не выше 411,7 тыс. рублей.

«Из расчета 152,5 рубля (10% прожиточного минимума пенсионера), умноженные на 270 месяцев (ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2025 году)», — пояснила парламентарий.

По данным Соцфонда РФ, в 2024 году более 800 тысяч россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений. Ее можно получить, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. Все накопления выплачиваются единой суммой.

Ранее россиянам рассказали, как получить выплаты из пенсионных накоплений.

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