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В Хакасии бык затоптал мужчину во время вакцинации

SHOT: в Хакасии бык напал на мужчину, который делал ему укол
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Shutterstock

В Аскизском районе Хакасии попытка вакцинации быка закончилась нападением животного на мужчину, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в селе Усть-Есь, 55-летний местный житель занимался вакцинированием быка. Когда мужчина попытался уколоть животное, бык швырнул его рогами на пол и затоптал.

На место были вызваны медики, но спасти пострадавшего они не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее в Подмосковье врачи пять часов оперировали мужчину, на которого напал бык.

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