Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет ТАСС.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — отмечается в сообщении.

12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Ростовской областью 13 БПЛА.

9 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что украинский беспилотник застрял на бельевых веревках жилого дома в городе Аксае. По его словам, БПЛА самолетного типа упал на улице Платова. Пострадавших и разрушений нет, однако существует угроза детонации, отметил Слюсарь. Из 48 квартир дома эвакуировали жильцов. Для них организовали пункт временного размещения в доме культуры «Молодежный».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.