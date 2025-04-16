Россиян предупредили об опасности использования грелки при болях в животе

Сегодня в сети можно встретить разные советы на тему того, как облегчить свое состояние при болях в животе. И один из таких советов — использовать грелку. Однако, как предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-хирург «СМ-Клиника» Вадим Маклаков, в некоторых ситуациях такое самолечение может обернуться серьезными осложнениями.

Во-первых, как обратил внимание врач, при возникновении болей в животе не стоит принимать обезболивающие препараты. Эти виды лекарственных веществ способны смазать клиническую картину, что в итоге может повлиять на своевременную постановку правильного диагноза, а соответственно, и назначение правильного лечения, увеличивая сроки выздоровления и вероятность осложнений.

«Во-вторых, категорически запрещается использовать для облегчения состояния горячие компрессы, грелки с теплой и горячей водой, принимать горячие ванны. Дело в том, что тепло благотворно влияет на распространение вредных микроорганизмов в брюшной полости, а также ускоряет метаболические процессы, в том числе и процессы деструкции (разрушения) тканей, а также усиливает воспаление. Так, при остром аппендиците грелка на живот может поспособствовать тому, что аппендикс быстрее прорвется, содержимое кишечника попадет в брюшную полость и возникнет перитонит, что может привести к смерти», — предупредил хирург.

Говоря о том, как правильно поступить при возникновении болей в животе, врач отметил, что очень часто причиной этого является спазм гладкой мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому в первую очередь следует попробовать снять именно спазм. Препаратами выбора при болях в животе являются лекарства из группы «спазмолитики», они не замаскируют болевой синдром, и ваш лечащий врач при осмотре поймет, в чем проблема и как действовать.

«Если прием «спазмолитиков» не улучшил ситуацию через 2–3 часа, и боль продолжает вас беспокоить, необходимо обратиться к врачу на осмотр. Если боль в животе нарастает, сопровождается подъемом температуры, плохим самочувствием, слабостью и понижением давления — срочно обратитесь в скорую», — подчеркнул врач.

В заключение он отметил, что такая, казалось бы, обыденная проблема, как боль в животе, может иметь множество причин и таить в себе скрытые, порой жизнеугрожающие состояния.

«Поэтому важно не допускать перечисленных ошибок на догоспитальном этапе, действовать по алгоритму и не стесняться обращаться за помощью к специалистам», — резюмировал доктор Маклаков.

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