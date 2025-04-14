Врач объяснил, у кого может разбиться сердце

Синдром такоцубо, или, как его называют, синдром «разбитого сердца», может возникнуть на фоне сильного эмоционального потрясения. По симптоматике это заболевание напоминает острый инфаркт миокарда, рассказал «Газете.Ru» сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Тахир Ярахмедов.

Синдром такоцубо (стрессовая кардиомиопатия) был описан японским кардиологом Хикару Сато и его коллегами в 1990 году. Они обследовали группу пожилых женщин и обнаружили интересный с научной точки зрения феномен. В период повышенной тревожности у пациенток резко расширяется полость основного «мотора» организма — левого желудочка сердца, что приводит к такому же резкому снижению его сократительной способности. На УЗИ сердце приобретало форму, напоминающую традиционную японскую ловушку для осьминогов — такоцубо (tako — осьминог, tsubo — сосуд). Этот сосуд часто используется рыбаками Хиросимы для поимки морских головоногих моллюсков.

«Впоследствии аналогичные случаи заболевания были зафиксированы в разных странах мира, включая Россию, США, Францию, Германию, Бразилию, Китай, Южную Корею, Турцию, Австралию, Израиль и Южную Африку. На сегодняшний день Международный регистр синдрома такоцубо насчитывает 1750 пациентов, подавляющее большинство из них (90%) — женщины в возрасте 60 лет. Заболевание обнаруживают у пациентов, поступающих в больницы, как правило, с подозрением на острый коронарный синдром (инфаркт или предынфарктное состояние)», — объяснил он.

По симптоматике заболевание напоминает острый инфаркт миокарда. Резкая загрудинная боль, отдающая в левую руку или челюсть, одышка, холодный пот, чувство страха, иногда сопровождающиеся повышением температуры тела до 37–38°C. Но в отличие от инфаркта синдром такоцубо развивается у пациентов при отсутствии значимых изменений в артериях сердца (так называемых коронарных или венечных артериях) в моменты сильного стресса и так же быстро проходит после восстановления эмоционального фона.

«Для врачей до сих пор интересна этимология синдрома такоцубо. Еще японские ученые на заре открытия этого заболевания выявили взаимосвязь между дисфункцией сердечной мышцы и сильным эмоциональным потрясением — смертью родственника, болезнью близкого человека, похоронами или другой стрессовой ситуацией. Поэтому в кардиологическом сообществе заболевание получило негласное название «синдром разбитого сердца», — отметил Ярахмедов.

По словам специалиста, долгое время считалось, что синдром такоцубо не представляет серьезной угрозы для жизни. Однако современные исследования показали, что он может приводить к тяжелой сердечной недостаточности, угрожающей жизни пациентов. В 10–20% случаев наблюдается резкое снижение насосной функции сердца, сопровождающееся выраженной гемодинамической нестабильностью. Это приводит к систолической дисфункции — состоянию, при котором левый желудочек теряет способность эффективно сокращаться, что снижает сердечный выброс и ухудшает кровоснабжение органов. Кроме того, из-за электрической нестабильности миокарда могут развиваться аритмии: тахикардия (учащенное сердцебиение) или брадикардия (замедление сердечного ритма).

Сегодня синдром такоцубо продолжает углубленно изучаться кардиологами и сердечно-сосудистыми хирургами. В специфике этого заболевания ключевую роль играет инструментальная диагностика. УЗИ сердца (ЭХО-КГ), электрокардиограмма (ЭКГ), коронароангиография — любой из этих методов достаточно информативен, чтобы отличить такоцубо от других острых сердечно-сосудистых патологий, например ишемии сердца, миокардита (воспаление мышечной ткани сердца), тромбоэмболии легочной артерии и др.

«Несмотря на определенные риски по здоровью пациентов с синдромом такоцубо, прогнозы по лечению весьма благоприятные. Однако во время терапии очень важно сосредоточиться не только на самом синдроме такоцубо, но и на предпосылках, которые его вызвали, и устранить их, чтобы избежать рецидивов в будущем», — подчеркнул сердечно-сосудистый хирург.

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