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Стало известно, куда россияне поедут отдыхать летом вместо Анапы

Курорты Азовского и Каспийского морей летом столкнутся с повышенным спросом
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Shutterstock

Российские туристы все чаще рассматривают альтернативные варианты вместо отдыха в Анапе, показало исследование YouTravel.me, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольшей популярностью среди альтернативных направлений пользуются другие курорты Краснодарского края — Геленджик, Сочи и Туапсе, куда планируют поехать 22% опрошенных. Чуть меньше респондентов (18%) выбрали курорты Азовского моря, такие как Ейск, Тамань и Кучугуры, привлекающие более спокойной атмосферой и доступными ценами.

Ближайшее зарубежье также сохраняет свою привлекательность: 15% участников опроса собираются в Абхазию, а 8% рассматривают морские курорты Грузии.

Внутри России набирает популярность Дагестан с его Каспийским побережьем — туда планируют отправиться 14% респондентов. Крым, несмотря на транспортные сложности, остается выбором для 7% туристов.

Особого внимания заслуживает растущий интерес к специализированным форматам отдыха: 9% опрошенных рассматривают гастрономические и винные туры в самой Анапе, что свидетельствует о появлении новых ниш на туристическом рынке.

При этом 4% респондентов вообще не планируют летних поездок, возможно, из-за экономических соображений.

«Результаты исследования показывают, что современные туристы стали более осознанно подходить к выбору мест отдыха. Мы наблюдаем не просто смену предпочтений, а формирование новой карты путешествий, где наравне с традиционными курортами появляются новые интересные направления и специализированные форматы туризма», — отметил коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году менее раскрученные направления, такие как курорты Азовского и Каспийского морей, могут столкнуться с повышенным спросом, в то время как классические черноморские курорты получат возможность пересмотреть свои стратегии продвижения и предложения для туристов.

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