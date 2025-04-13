В Томской области фура с поросятами попала в ДТП

В Томской области перевернулся грузовик, перевозивший поросят, сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Отмечается, что инцидент произошел на трассе около села Мельниково. Фура опрокинулась на бок, из нее на дорогу выпали поросята. Часть из них разбежалась по селу.

Водитель не пострадал – его вытащили очевидцы. О том, что стало причиной ДТП и кто владелец груза, не сообщается.

До этого сообщалось, что на МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок.

Ранее большегруз врезался в легковушку с детьми в Башкирии.