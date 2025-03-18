Туристка оказалась в реанимации, пытаясь сделать памятное фото на Шри-Ланке

SCMP: китаянка хотела сделать фото из поезда на Шри-Ланке и попала в реанимацию

Туристка из Китая оказалась в реанимации, пытаясь сделать памятное фото на Шри-Ланке, пишет South China Morning Post.

Женщина оказалась в критическом состоянии после того, как высунулась из движущегося поезда в Шри-Ланке, чтобы сделать фотографии, и ударилась головой о стену туннеля. Инцидент произошел на маршруте из Нану Ойя в Бадуллу. Китаянка получила серьезные травмы головы и ноги и была экстренно доставлена в региональную больницу Хапутале, а затем переведена в другие медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Посольство Китая на Шри-Ланке опубликовало предупреждение на своем сайте, призвав туристов избегать высовываться из поездов и держаться подальше от дверей. Также дипломаты напомнили о необходимости соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей.

Местный гид по имени Криш отметил, что многие туристы получают травмы из-за подобных действий. Он посоветовал путешественникам выбирать для фото специальный медленный поезд Calypso, который предназначен для туристов и позволяет безопасно наслаждаться видами.

Ранее туриста, снявшего штаны ради фото на Великой Китайской стене, и его спутницу депортировали.