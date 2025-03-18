Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристка оказалась в реанимации, пытаясь сделать памятное фото на Шри-Ланке

SCMP: китаянка хотела сделать фото из поезда на Шри-Ланке и попала в реанимацию
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туристка из Китая оказалась в реанимации, пытаясь сделать памятное фото на Шри-Ланке, пишет South China Morning Post.

Женщина оказалась в критическом состоянии после того, как высунулась из движущегося поезда в Шри-Ланке, чтобы сделать фотографии, и ударилась головой о стену туннеля. Инцидент произошел на маршруте из Нану Ойя в Бадуллу. Китаянка получила серьезные травмы головы и ноги и была экстренно доставлена в региональную больницу Хапутале, а затем переведена в другие медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Посольство Китая на Шри-Ланке опубликовало предупреждение на своем сайте, призвав туристов избегать высовываться из поездов и держаться подальше от дверей. Также дипломаты напомнили о необходимости соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей.

Местный гид по имени Криш отметил, что многие туристы получают травмы из-за подобных действий. Он посоветовал путешественникам выбирать для фото специальный медленный поезд Calypso, который предназначен для туристов и позволяет безопасно наслаждаться видами.

Ранее туриста, снявшего штаны ради фото на Великой Китайской стене, и его спутницу депортировали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами