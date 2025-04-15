LADBible: в США спортсмен запутался в ногах во время разминки и врезался в кирпичную стену

В США спортсмен остался парализованным, споткнувшись о собственные ноги во время разминки, пишет LADBible.

18-летний Дилан Уэскотт, разминаясь перед соревнованиями по тройному прыжку, споткнулся и с разгону ударился головой о кирпичную стену. Медицинское обследование выявило у него перелом шейного позвонка, приведший к параличу ниже груди. В экстренной операции Дилану установили титановую пластину вместо поврежденного позвонка и стабилизирующую клетку. Теперь его ждет длительная реабилитация и серия дополнительных хирургических вмешательств.

«Он просто делал разбег, споткнулся о песок или собственные ноги, и его понесло вперед», — рассказывает главный тренер Эрик Бонц.

Семья столкнулась не только с эмоциональным шоком, но и с финансовыми трудностями. Тетя американца Ким Уэскотт Килдей с горечью отмечает резкий контраст между недавними планами на будущее Дилана и нынешней реальностью.

«Видеть его в инвалидном кресле, лишенного элементарной самостоятельности, — это невыносимо больно», — прокомментировала она.

Особую проблему представляет организация быта — семья рассматривает варианты специального электронного подъемника, который мог бы вернуть юноше хотя бы частичную независимость.

«18 лет — возраст, когда ты должен быть полон сил, а он не может даже сам поесть», — добавила Ким.

Ранее американка осталась парализованной после занятия йогой.