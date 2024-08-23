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Американка осталась парализованной после занятия йогой

LADBible: американка осталась парализованной, пытаясь выполнить упражнение на йоге

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Американка осталась парализованной после занятия йогой, пишет LADBible. Она попыталась выполнить новое упражнение, но неудачно упала.

Эбби Вайс рассказала, что занималась акройогой — сочетанием йоги и акробатики — и попыталась выполнить сложное движение, но не смогла удержать равновесие и упала на пол. В результате этого она получила серьезную травму спинного мозга и осталась парализованной ниже шеи. По словам врачей, теперь за американкой нужен круглосуточный уход в течение всей ее жизни.

Отец Эбби сообщил, что дочь всегда любила активный образ жизни, регулярно путешествовала, занималась пешими прогулками, танцами и спортом.

«Она сказала, что чувствует себя так, будто в смирительной рубашке», — поделился он.

Мужчина также добавил, что если бы знал, какие опасные маневры Эбби делала на акройоге, то запретил бы ей ходить на такие тренировки.

Близкие Вайс по-прежнему надеются, что она снова сможет двигаться по мере того, как ее состояние будет улучшаться, однако врачи предупреждают, что никаких гарантий нет.

Ранее йогин рассказал, в каких случаях йога может восстановить сон.

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