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На Украине языковую активистку дернули за волосы после требований выключить русскую музыку

На Украине активистку дернули за волосы за просьбу выключить русскую музыку

В Ивано-Франковской области языковую активистку Лидию Фесенко дернули за волосы после требований выключить русскую музыку. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фесенко поделилась, что во время обеда в ресторане города Снятин адресовала замечание женщинам, которые включили песни российских исполнителей.

«Я делаю замечание. Начинается перепалка, в мою сторону и в сторону моих подруг летят оскорбления. В конце концов, все утихает. Проходит минут 30 (в течение которых они активно нас обсуждают), дамы собираются уходить, и одна «героиня» решает схватить меня за волосы и потянуть», — сказано в посте.

Активистка также написала, что готова пойти в полицию и написать заявление на местную жительницу.

В конце февраля этого года украинская писательница Лариса Ницой поспорила о русском языке с таксистом-ветераном. Ницой потребовала, чтобы водитель прекратил говорить по-русски. На это таксист ответил, что прошел через военные действия, поэтому будет общаться «как ему удобно».

Ницой, в свою очередь, заявила, что этот опыт не имеет никакого значения, поскольку водитель «притянул с войны русский мир и продолжает его тут утверждать». Кроме того, автор предположила, что ветеран может быть диверсантом, ведь разговаривает на русском языке.

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».

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