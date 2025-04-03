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Аварийный дом в Кузбассе разбирают, хотя в нем продолжает жить семья

До конца не расселенный аварийный дом в Кемеровской области стали сносить
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Shutterstock

Дом в городе Таштаголе Кемеровской области признали аварийным и стали разбирать, хотя в нем продолжают жить люди. О ситуации, угрожающей жизни целой семьи, сообщается в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Сейчас в многоквартирном деревянном доме, расположенном по адресу: улица 18-го Партсъезда, 3, осталась лишь семья Прудниковых — пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, ее дочь и несовершеннолетний внук. Жильцы судятся с местной администрацией Таштагольского района, и хотя суд еще не принял окончательного решения, 2 апреля к зданию приехали рабочие, которые стали разбирать дом.

Прудниковы не хотят переселяться в поселок Шалым, так как предложенное властями жилье требует ремонта и находится далеко от медицинских учреждений. Семья обратилась в прокуратуру, чтобы проверить помещение на соответствие его требованиям муниципального контракта. В итоге надзорное ведомство вынесло представление заместителю главы администрации и передало материалы в СК. О результатах проверки семье не сообщили.

Ранее сообщалось, что пенсионерка с инвалидностью живет в аварийном доме с обвалившимся потолком в Томске.

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