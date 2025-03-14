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Украина планирует закупить российское оборудование для Хмельницкой АЭС

Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования России для ХАЭС
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Wikimedia Commons

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приобретении у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«(Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») подписал закон №11392 о покупке российского атомного хлама за миллиард долларов. <...> Дата 11 марта оказалась «разводом» для депутатов, которые должны были за это <...> проголосовать», — написал парламентарий.

В конце февраля депутаты Рады «провалили» постановление, блокирующее принятие закона о закупке у Болгарии оборудования для ХАЭС, тем самым разрешив приобретение реакторов производства РФ. Позднее Железняк заявил, что данный закон должен был быть подписан до 11 марта, однако этого не случилось. Он считает, что это должно было свидетельствовать об отказе Киева от покупки оборудования.

В первой половине прошлого месяца Рада поддержала законопроект о закупке в Болгарии двух ядерных реакторов для ХАЭС. За инициативу проголосовал 261 парламентарий, против высказались 39 депутатов.

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