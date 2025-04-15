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Полицейские заставили россиянина мыть служебный автомобиль, на который он помочился

Туриста задержали в Новороссийске за мочеиспускание на патрульную машину

В Новороссийске задержали гостя города, который прилюдно помочился на патрульный автомобиль, сообщили в УМВД России по Краснодарскому краю.

Сегодня правоохранители задержали хулигана, который 13 апреля нарушил общественный порядок, справив нужду на служебный автомобиль МВД. Им оказался 35-летний житель Нижегородской области.

«Данный приезжий, не стесняясь прохожих, совершил непристойный поступок на ул. Советов города-героя. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 и 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Материалы направлены в суд», — уточнили в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел полиции и тут же решили наказать принудительными работами. Ему вручили ведро с мыльной водой и заставили мыть испачканный кузов.

Ранее россиянка заставила сына-школьника мыть подъезд и извиниться за выброшенный в нем мусор.

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