Россиянка заставила сына-школьника мыть подъезд и извиниться за выброшенный в нем мусор

В Приморье местная жительница строго наказала сына, который не донес мусор до контейнера и оставил его в подъезде. Видео с извинениями мальчика появились в домовом чате, позже запись опубликовал Telegram-канал Dpscontrol_news.

По информации канала, на пакеты, один из которых был заполнен испортившимися гранатами, обратил внимание один из соседей школьника. Он опубликовал фото мусора и возмутился подобным отношением жильцов к общедомовому имуществу. Мать десятилетнего хулигана сразу установила, что виновником подъездного ЧП стал ее сын. Через некоторое время женщина опубликовала в чате запись, на которой мальчик просит прощения за случившееся, также приносит извинения сама и подробно расписывает, какое наказание ребенок понесет за проступок.

«В эту субботу он готов вынести мусор каждому, кто напишет номер квартиры, и лично принесет извинения за предоставленные неудобства. Также он самостоятельно проведет мытье лестницы с этажа, на котором оставил пакет, и до первого, чтобы научился ценить труд уборщицы», — поделилась мать школьника.

Участница чата подчеркнула, что «даже в самых страшных снах не могла представить, что сын на такое способен». Также женщина заявила, что ее сын готов лично встретиться с тем, кто выбросил те пакеты, и «выслушать все, что тот человек о нем думает».

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