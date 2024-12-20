В Англии пьяный мужчина купил огромного надувного Санта-Клауса за $1200 и разозлил жену, пишет Daily Mail.

Четыре года назад Питер Рутледж совершил необычную покупку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он потратил около $1200 на надувного Санта-Клауса высотой восемь метров, который с тех пор стал настоящей достопримечательностью в его районе.

«Хотя это была пьяная покупка, и моя жена была недовольна, я считал, что это необходимо, чтобы заставить людей улыбнуться», — пояснил мужчина.

С тех пор, как надувной Санта-Клаус появился во дворе, местные жители начали приходить, чтобы сфотографироваться с ним. Питер осознал, что таким образом может не только развлекать людей, но и приносить пользу.

Теперь надувной Санта-Клаус собирает деньги на благотворительность. В этом году супруги решили поддержать организацию York Inspirational Kids, которая помогает семьям и детям с ограниченными возможностями.

Пожертвования можно сделать с помощью QR-кода или через ведро, установленное рядом с Санта-Клаусом.

Ранее исследование показало, что елочные игрушки содержат в 5 раз больше микробов, чем сиденье унитаза.