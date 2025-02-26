Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запустили исторический онлайн-квест о ВОВ

Квест «Вечные Звезды» познакомит россиян с историей ВОВ
close
Shutterstock

В России запустили онлайн-квест «Вечные Звезды», который познакомит жителей страны с историей Великой Отечественной войны, сообщается на сайте квеста.

В рамках квеста пользователь взаимодействует с интерактивной картой, на которую нанесено 940 звезд. За каждую найденную звезду участник получается баллы в зависимости от ее вида.

Бронзовые звезды содержат фотографии памятников и описание, серебряные – фотографии памятников, описание и вопросы, а для получения золотой звезды пользователь должен также дойти до исторического объекта и сделать около него фото.

Также пользователи могут получать баллы за приглашение друзей, репосты в соцсетях, правильные ответы в квизе и другие активности.

Всего в квесте будет 16 победителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами