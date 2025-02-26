В России запустили исторический онлайн-квест о ВОВ

В России запустили онлайн-квест «Вечные Звезды», который познакомит жителей страны с историей Великой Отечественной войны, сообщается на сайте квеста.

В рамках квеста пользователь взаимодействует с интерактивной картой, на которую нанесено 940 звезд. За каждую найденную звезду участник получается баллы в зависимости от ее вида.

Бронзовые звезды содержат фотографии памятников и описание, серебряные – фотографии памятников, описание и вопросы, а для получения золотой звезды пользователь должен также дойти до исторического объекта и сделать около него фото.

Также пользователи могут получать баллы за приглашение друзей, репосты в соцсетях, правильные ответы в квизе и другие активности.

Всего в квесте будет 16 победителей.