Российскую пару, избивавшую и морившую голодом троих детей, отправили в колонию

В Севастополе вынесли приговор мужчине и женщине, которые истязали троих маленьких детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что 29-летняя женщина со своим 32-летним сожителем с января 2022 года систематически истязали ее троих маленьких детей. Пара морила их голодом и избивала, причиняя малолетним физические и психологические страдания. При этом они не посещали дошкольные организации и в связи с этим значительно отставали от сверстников в развитии.

Об истязаниях стало известно в июне 2024 года, когда старшей дочери женщины, которой было девять лет, удалось выбежать в подъезд — там ребенка с травмами головы заметили соседи и обратились в правоохранительные органы. Сожитель женщины угрожал стражам порядка, которые прибыли на место.

Обоих сожителей признали виновными в групповом истязании детей. Кроме того, женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, а мужчину — в угрозе применения насилия в отношении полицейских.

Им обоим назначили наказание в виде лишения свободы. Женщине дали четыре года, а ее сожителю — четыре года и семь месяцев. Оба будут отбывать срок в колониях общего режима.

Ранее в Ленобласти мать заперла детей в бане и морила голодом.