Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина вонзил нож в грудь возлюбленной после пьяной ссоры в Петербурге

В Петербурге пьяная ссора возлюбленных закончилась поножовщиной
close
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге мужчину заподозрили в том, что он вонзил возлюбленной нож в грудь после пьяной ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, все случилось 15 апреля в квартире одного из домов на Тихоокеанской в поселке Парголово. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В какой-то момент он взял нож и вонзил его в грудь женщины. Спасти ее не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника, в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого мужчина избивал возлюбленную в Петербурге и получил нож в грудь от ее сестры. Прибывшие стражи порядка задержали пьяных сестер.

Ранее российский школьник получил ножом в глаз во время прогулки во дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами