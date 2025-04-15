Мужчина вонзил нож в грудь возлюбленной после пьяной ссоры в Петербурге

В Петербурге мужчину заподозрили в том, что он вонзил возлюбленной нож в грудь после пьяной ссоры. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, все случилось 15 апреля в квартире одного из домов на Тихоокеанской в поселке Парголово. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. В какой-то момент он взял нож и вонзил его в грудь женщины. Спасти ее не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника, в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого мужчина избивал возлюбленную в Петербурге и получил нож в грудь от ее сестры. Прибывшие стражи порядка задержали пьяных сестер.

Ранее российский школьник получил ножом в глаз во время прогулки во дворе.