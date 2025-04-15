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«Японская Ванга» предсказала крупную катастрофу через три месяца

LADBible: японская Ванга предсказала катастрофическое цунами через три месяца
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Unsplash

«Японская Ванга» предсказала крупную катастрофу через три месяца, пишет LADBible.

Японская художница манги Рё Тацуки, сейчас 70-летняя пенсионерка, с 1980-х годов известна своими необычными предсказаниями, которые, по утверждениям ее последователей, неоднократно сбывались. Ее книга «Будущее, которое я видела», основанная на якобы пророческих снах, в последние годы вновь стала популярной в интернете после того, как некоторые из описанных в ней событий действительно произошли.

Среди самых известных предсказаний Тацуки называют землетрясение в Кобе в 1995 году. Особое внимание привлекло ее предсказание 1995 года о пандемии неизвестного вируса. Также она якобы предвидела цунами 2011 года в Японии.

«Через 25 лет, в 2020 году, появится неизвестный вирус, который исчезнет после пика в апреле и появится снова через десять лет», — писала женщина.

В последнее время обсуждается новое предсказание Тацуки на июль 2025 года. Согласно ее описаниям, ей снилось, как океан «закипает» к югу от Японии, что приводит к катастрофическому цунами. Последователи интерпретируют это как возможное подводное извержение вулкана, способное вызвать разрушительные волны, которые затронут Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова. Особую тревогу вызывает упоминание о «фигурах, похожих на драконов», движущихся в сторону Гавайев.

Ранее американец напугал соцсети своими предсказаниями на 2025 год.

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