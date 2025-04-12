Россиянам рассказали об особенностях текущего эпидемиологического сезона

Академик РАН Онищенко: в этом сезоне в РФ доминирует грипп типа B

Текущий эпидемиологический сезон в РФ отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа B. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования, член Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, в настоящее время в стране наблюдается финальный подъем сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он уточнил, что такие явления происходят каждый год.

«В этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа B. И этот штамм гриппа B, более тяжело болеют им», — добавил член РАН.

Онищенко предупредил, что говорить о завершении эпидемиологического сезона в РФ пока еще рано.

7 апреля врач-педиатр Алена Сергеева в ходе беседы с журналистами kp.ru рассказала, как помочь ребенку укрепить иммунитет. Она отметила, что родителям необходимо следить за тем, чтобы питание детей было сбалансированным. В рационе должны присутствовать свежие овощи и фрукты, при этом потребление фастфуда и сладостей лучше ограничить. Кроме того, медик посоветовала ежедневно гулять с детьми на свежем воздухе и соблюдать гигиену, но «не перегибать с этим палку».

Ранее в министерстве здравоохранения РФ оценили уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране прошедшей зимой.