СК возбудил дело после обвала горной породы на шахте в Ростовской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обвала горной породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

По данным следствия, обрушение произошло в подготовительном забое подкоренного штрека. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об обвале горной породы на шахте утром 15 апреля сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в момент происшествия под землей находились около 75 сотрудников. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб, которые организовали поисково-спасательные работы. Также в направлении шахты выехали представители администрации Белокалитвинского района.

Ранее в республике Коми ликвидировали пожар в шахте.